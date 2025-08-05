Arnavutköy\'de Kuyuya Mahsur Kalan Adam Kurtarılıyor

Arnavutköy'de, bir kişi ormanlık alan içerisinde bulunan 25 metre derinliğindeki kuyuya iple indi. Mahsur kalan adamı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy ormanlık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişi ormanlık alan içinde bulunan 25 metre derinliğindeki kuyuya iple indi. Çıkamayan adam mahsur kaldı. Bu sırada orman yasakları ile ilgili devriye atan orman muhafaza ekipleri, mahsur kalan şahsı tespit etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsı kurtarma çalışması sürüyor. - İSTANBUL