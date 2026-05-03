Arnavutköy\'de rüzgarın etkisiyle caminin minaresi sallandı, iki bina tahliye edildi

Arnavutköy'de rüzgarın etkisiyle sallanan cami minaresi büyük paniğe neden oldu. Tedbir amaçlı camiye yakın iki bina tahliye edildi.

Olay, öğle saatlerinde Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rüzgarın etkisiyle bulunan Berat Camii'nin minaresi sallanmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Caddenin bir kısmı tedbir amacıyla trafiğe kapatılırken, caminin yakınında bulunan iki bina tahliye edildi. Binalarda yaşayan 7 aileden isteyenler kendi yakınlarına, isteyenler ise Arnavutköy Belediyesi tarafından belirlenen yurt ve otellere yerleştirildi. Minare ile ilgili ekiplerin incelemeleri devam ederken, incelemeler tamamlanana kadar caminin kullanıma kapalı olacağı öğrenildi. - İSTANBUL