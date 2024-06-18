Arnavutköy'de ticari araç dondurma dükkanına daldı - Son Dakika
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Arnavutköy'de ticari araç dondurma dükkanına daldı

Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari araç, cadde üzerinde bulunan dondurma dükkanına daldı. Olay sırasında dükkanın önünde bulunan vatandaşlar şans eseri son anda kaçarak canlarını kurtarırken, yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, kaza sonrası dondurma dükkanında maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

18.06.2024 16:13
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İSTANBUL - Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari araç, cadde üzerinde bulunan dondurma dükkanına daldı. Olay sırasında dükkanın önünde bulunan vatandaşlar şans eseri son anda kaçarak canlarını kurtarırken, yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cenk Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç kaldırıma çıkarak dondurma dükkanına daldı. Hızını alamayan araç daha sonra dükkan içerisine girdi. O esnada dükkan önünde oturan vatandaşlar kaçarak kurtulurken, yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Çocuğu kenara almamla birlikte dükkanın ön tarafına giriş yaptı"

Yaşanan kazaya şahit olan ve kazada kızı yaralanan dondurma dükkanının sahibi, dükkanda bulunan müşteriye sipariş dağıttığını belirterek "İçeriye giren aracı fark ettim çocuğu kavradım. Çocuğu yan tarafa aldıktan sonra araç içeri doğru girdi. Anladığım kadarıyla çok aktif bir sürücü değil. O anın vermiş olduğu panikle fren yerine gaza bastı muhtemelen. ya da hiç frene basmadı. O şekilde dükkanımıza giriş yaptı. Duramayacağını fark ettim. Çocuğu kenara almamla birlikte dükkanın ön tarafına giriş yaptı. Yanımdaki kızımdı. Tatile çıkmak için hazırlanıyorduk. Ama nasip olmadı, şimdi buraları toparlamayla uğraşıyoruz. Kızım çok şükür iyi hayati tehlikesi yok. Bacağında bir sargı var. Kısa sürede atlatacağını düşünüyorum. Karşı tarafında aktif bir sürücü olmadığı için art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Maddi hasar gelip geçici şeyler çözülüyor. Çok şükür can kaybımız yok" şeklinde konuştu.

Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, kaza sonrası dondurma dükkanında maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de ticari araç dondurma dükkanına daldı - Son Dakika

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