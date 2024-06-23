Arnavutköy Karaburun Sahili\'nde Denize Giren Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

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Arnavutköy Karaburun Sahili'nde yasak olmasına rağmen denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi.

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde bugün yasağa rağmen denize giren genç dalgalara kapıldı. Arnavutköy Belediyesi cankurtaran ekipleri şahsı fark ederek kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı genci hastaneye götürdü. Sağlık ekiplerinin müdahale etme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL