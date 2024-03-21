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Artvin'de 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Çifteköprü köyünde saat 19: 40 sıralarında meydana geldi. Nuri Yıldız'a ait 2 katlı ahşap ev de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye Borçka ve Hopa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının etraftaki evlere sıçramadan müdahale etti. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yangın, kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.