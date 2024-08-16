Artvin\'de Arı Sokması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Artvin'in Borçka ilçesinde bir kişi dudağına sokan arı nedeniyle fenalaşarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Vakıf köyünde dudağından arı sokan İsrafil Özçelik (37) fenalaştı. Arı sokmalarına karşı alerjisi bulunduğu öğrenilen Özçelik, çevredekiler tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Özçelik'in cenazesi bugün ikindi namazı sonrasında Vakıf Köyü'nde toprağa verilecek. - ARTVİN
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