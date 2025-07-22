Artvin'de Ayı İneğe Saldırdı - Son Dakika
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Artvin'de Ayı İneğe Saldırdı

Artvin\'de Ayı İneğe Saldırdı
22.07.2025 09:41
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Hopa'da bir ineğe ayı saldırdı, köylüler uyarı ateşiyle ayıyı kaçırdı; inek tedavi altında.

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Subaşı Köyü'nde bir ineğe ayı saldırdı. Saldırı sırasında komşuların açtığı uyarı ateşi sayesinde ayı kaçarak ormanlık alana döndü. Saldırıda ağır yaralanan inek tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Subaşı Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meraya otlamaya giden ineklerin akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine köylüler arama çalışması başlattı. Bu sırada bir komşu, çay bahçesi yakınlarında hayvan sesleri duydu. Sesin geldiği yöne giden köylüler, bir ayının ineğe saldırdığını gördü.

Durumu fark eden köylüler, havaya uyarı ateşi açtı. Silah sesleri üzerine panikleyen ayı bölgeden uzaklaştı. Saldırıya uğrayan inek, arka kalçası ve göğüs kısmından pençe darbeleriyle ciddi şekilde yaralandı.

Olay yerine çağrılan veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapılan inek, köydeki ahırda tedavi altına alındı. Köy sakinleri, benzer olayların son zamanlarda sık yaşandığını belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

"Hayvanlarımıza saldırması bizleri çok üzüyor"

Olayla ilgili konuşan köy sakini Berat Sevinç, "Akşam saatlerinde inekler meradan eve dönmeyince, abimlerle birlikte aramaya çıktık. Bir komşumuzun haber vermesiyle olay yerine yöneldik. Ayının bir ineğe saldırdığını görünce havaya ateş ettik, ayı kaçtı. İnek ağır yaralanmıştı. Veteriner müdahale etti, tedavisi sürüyor. Bu tür olaylar köyümüzde son zamanlarda sıkça yaşanıyor. Hayvanlarımıza zarar veriyor, çok üzülüyoruz" dedi.

İneğin sahibi Fehime Sevinç ise, "İneklerimizi her gün otlatmak için dışarı salıyoruz. O gün akşam dönmediler. Komşumuzun haber vermesiyle bulduk. Ayının saldırdığını görünce çok üzüldük. Üzerinde pençe izleri vardı. Tedavi etmeye çalışıyoruz ama çok korktuk. İnsanlara da zarar vermesinden endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de Ayı İneğe Saldırdı - Son Dakika

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