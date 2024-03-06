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Artvin'de hurdaya dönen otomobilden sürücüsü yaralı kurtuldu

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde trafik nedeniyle yolda duran tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçtan şans eseri hafif yaralı halde kurtuldu.

Kaza Hopa- Kemalpaşa karayolu üzeri Esenkıyı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sarp Sınır Kapısı istikametinden Hopa istikametine gitmekte olan A.T. yönetimindeki 08 AN 226 plakalı otomobil trafik nedeniyle yolda duran tıra dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücü A.T araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araç içinde sıkışan sürücü ekiplerin yardımıyla çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.