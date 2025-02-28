Artvin'de çatıdaki kar kütlesi kaldırıma düştü, yolda yürüyenler son anda kurtuldu... O anlar kamerada
ARTVİN - Artvin'in İnönü Caddesi'nde bir binanın çatısındaki karlar kaldırıma düşerken, o sırada yolda yürüyen vatandaşlar saniyelerle büyük bir felaketten kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Artvin'in İnönü Caddesi üzerinde, bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, e hızla kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar, düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtulmayı başardı.
O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Artvin'de Kar Kütlesi Tehlikesi - Son Dakika
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