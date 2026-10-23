Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi - Son Dakika
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Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi

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Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana'nın Hearts maçının ardından ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yomra'da zincirleme kazaya karışan yıldız kalecinin aracının ön kısmında oluşan hasar fotoğraflara yansıdı. Kazadan Onana ve ailesinin yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde Hearts'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından trafik kazası geçiren Andre Onana'nınaracının görüntüleri ortaya çıktı. Kamerunlu kalecinin içinde bulunduğu lüks otomobilin kazanın ardından aldığı hasar dikkat çekti.

LÜKS ARACININ SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Papara Park'taki karşılaşmanın ardından evine gitmek üzere yola çıkan Onana, Trabzon'un Yomra ilçesi yakınlarında zincirleme trafik kazasına karıştı.

Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi

Kazanın ardından çekilen fotoğraflarda, yıldız kalecinin aracının ön tamponunda ve ön bölümünde hasar oluştuğu görüldü. Otomobilin ön kısmından bazı parçaların koptuğu ve yola savrulduğu da görüntülere yansıdı.

Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi

ARKADAN ÇARPAN ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU

61 Saat'in haberine göre, Onana'nın kullandığı araca arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kamerunlu kalecinin aracı da önündeki otomobile çarparak zincirleme kazaya karıştı.

ONANA VE AİLESİ YARA ALMADAN KURTULDU

Kaza sırasında Onana'nın ailesinin de araçta bulunduğu öğrenildi. Yaşanan kazada yıldız kaleci ve aile üyelerinin herhangi bir yaralanma yaşamadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Trabzonspor yetkililerinin de kazanın ardından olay yerine gelerek Onana'nın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

TrabzonsporTrafikHeartsYomraKazaSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ttazmania444 ttazmania444:
    ne milyonu la ?? 0 0 Yanıtla
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