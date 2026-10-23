Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu - Son Dakika
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Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

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Tutuklu iş insanının İngiltere\'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu
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Fon krizine ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklu Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Turhan'ın bağlantılı şirketler üzerinden İngiltere'ye 2,55 milyar TL aktardığı belirlenirken, Londra'daki iki şirketin hesaplarında bulunan 29,2 milyon sterline erişim engellendi. İngiliz makamlarına yapılan bildirimin ardından hesaplar dondurulurken paranın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı.

Fon krizine ilişkin yürütülen soruşturmada, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın yurt dışına gerçekleştirdiği para transferlerine ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Turhan'ın, İsviçre'nin ardından İngiltere'ye de yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, 10 Temmuz ile 17 Ağustos 2026 tarihleri arasında 5 ayrı işlemle toplam 2,55 milyar TL'nin İngiltere'deki PSL Asset Management Limited şirketinin hesabına gönderildiği belirlendi.

PARA TRANSFERLERİNE "SERMAYE AKTARIMI" NOTU DÜŞÜLDÜ

Söz konusu para transferlerinin açıklama bölümünde İngilizce "Capital Injection" (Sermaye Aktarımı) ifadesinin kullanıldığı saptandı.

Soruşturma kapsamında Londra merkezli PSL Asset Management Limited ile bağlantılı PSL Capital Limited şirketi de incelemeye alındı.

Her iki şirketin tek ortağının Pusula Finans Holding A.Ş. olduğu ve şirketlerin Londra'da aynı adreste faaliyet gösterdiği belirlendi.

29,2 MİLYON STERLİNLİK HESAPLAR DONDURULDU

İngiltere'deki yetkili makamlara yapılan bildirimin ardından Barclays Bank PLC bünyesindeki iki şirket hesabına yönelik işlem gerçekleştirildi.

PSL Asset Management Limited hesabındaki 9 milyon sterlin ile PSL Capital Limited hesabındaki 20 milyon 236 bin sterlin olmak üzere toplam 29 milyon 236 bin 285,34 sterlin üzerindeki tasarruf yetkilerinin kaldırıldığı bildirildi.

Hesaplardaki paranın üçüncü kişilere transfer edilmesi de engellendi.

PARANIN TÜRKİYE'YE İADESİ İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI

İngiltere'deki hesapların dondurulmasının ardından söz konusu tutarın Türkiye'ye iadesine yönelik sürecin başlatıldığı belirtildi.

Fon krizine ilişkin soruşturma sürerken yurt dışındaki para hareketleri ve bağlantılı şirketlere yönelik incelemeler de devam ediyor.

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Fon SoruşturmasıİngiltereFon kriziEkonomiTürkiyeLondraGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • necogenç necogenç:
    milli paramızı gayrimeşru yollardan elde Edip neden yurtdışına kaçırıyorsunuz . Bu hareketi vatan hainliği ile eşdeğerdir. 1 0 Yanıtla
  • Güneyli Güneyli:
    Bu nasıl bir şey yaa! Bunların Türk milletine ve Türk ekonomisine verdiği zararı, cumhuriyet tarihi boyunca aleyhimize çalışan "dış güçler" veremedi...Bir de bu parlak çocukların tamamı ciddi referanslı kişliler ve sözüm ona "yerli ve milli" dediğimiz bizim mahallenin çocukları! 0 0 Yanıtla
  • jbsxdyxxxc jbsxdyxxxc:
    Bunları Vatan hainliğinden yargılayacaksın 0 0 Yanıtla
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Vermediğini kim söylüyor? 0 0
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