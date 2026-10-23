Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts karşısında da gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 32. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Salah, bordo-mavili formayla 10. golüne ulaştı. Mısırlı futbolcu, ayrıca Trabzonspor'un Avrupa kupalarında 2013 yılından bu yana penaltıdan gol atan ilk oyuncusu oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlayan Trabzonspor'da Muhammed Salah, gol yollarındaki etkili performansını sürdürdü. Mısırlı yıldız, karşılaşmanın ilk yarısında kazandırdığı golle hem takımını öne geçirdi hem de dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk

PENALTIDA HATA YAPMADI

Trabzonspor, Hearts karşısında mücadelenin 30. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Muhammed Salah, 32. dakikada yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk

Mısırlı futbolcunun golüyle bordo-mavililer, rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Salah, bu golle birlikte Trabzonspor forması altında 10. kez fileleri havalandırdı.

2013 YILINDAN SONRA BİR İLK

Muhammed Salah, Hearts karşısında attığı penaltı golüyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki 13 yıllık hasretine de son verdi. Bordo-mavili takımda Avrupa kupalarında penaltıdan son golü, Ağustos 2013'te FK Kukesi karşısında Adrian Mierzejewski kaydetmişti. Salah, Polonyalı futbolcunun ardından Avrupa kupalarında penaltı golü atan ilk Trabzonsporlu oyuncu oldu.

Muhammed SalahTrabzonsporKonferansMısırlıHeartsSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
Aleyna Kalaycıoğlu tahliye sonrası davanın kilit ismiyle görüntülendi Aleyna Kalaycıoğlu tahliye sonrası davanın kilit ismiyle görüntülendi
Nereden nereye Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
İsmail Kartal’ın olası ayrılığına karşı koltuğuna 2 aday İsmail Kartal'ın olası ayrılığına karşı koltuğuna 2 aday
Diş ağrısı sandı, yıllarca dayanılmaz acılar çekti Yüzüne rüzgâr değmesi bile yetiyor Diş ağrısı sandı, yıllarca dayanılmaz acılar çekti! Yüzüne rüzgâr değmesi bile yetiyor
AK Parti iddialarına noktayı koydu Besim Dutlulu sessizliğini bozdu AK Parti iddialarına noktayı koydu! Besim Dutlulu sessizliğini bozdu
Çatlaklar oluşan bina korkuttu 40 kişi tahliye edildi Çatlaklar oluşan bina korkuttu! 40 kişi tahliye edildi
09:13
Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon Tepkiler çığ gibi
Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon! Tepkiler çığ gibi
08:53
Milyonların sevgilisi kaza yaptı Arabası bu hale geldi
Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
08:51
Tutuklu iş insanının İngiltere’deki serveti ortaya çıktı Hesaplar donduruldu
Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu
08:32
28 yaşındaki Melike’nin kahreden ölümü Bovling makinesi hayattan aldı
28 yaşındaki Melike'nin kahreden ölümü! Bovling makinesi hayattan aldı
08:27
Hollanda’nın ensesindeyiz İşte UEFA ülke puanında son durum
Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
07:45
İlker Ercan’dan 0 Rh pozitif kan çağrısı: Nev dün gece yeniden solunum cihazına bağlandı
İlker Ercan'dan 0 Rh pozitif kan çağrısı: Nev dün gece yeniden solunum cihazına bağlandı
06:40
Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı
Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 09:17:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei