Borçka'daki Mesire Alanı Projesinde Gerginlik ve Hayat Kaybı - Son Dakika
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Borçka'daki Mesire Alanı Projesinde Gerginlik ve Hayat Kaybı

Borçka\'daki Mesire Alanı Projesinde Gerginlik ve Hayat Kaybı

Artvin'in Borçka ilçesinde, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan mesire alanı projesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın geçmişinin 3 yıl öncesine dayandığı ve köylülerin proje karşıtı direnişinin devam ettiği öğrenildi. Proje kapsamında ihaleyi alan firma, yaşanan olayların ardından projeden çekildi.

05.09.2024 17:44
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Artvin'in Borçka ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan mesire alanı projesiyle ilgili gerginliğin 3 yıl önceye dayandığı ortaya çıktı.

Artvin'in Borçka ilçesi Cankurtaran mevkiinde, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 'yap işlet devret' modeliyle ihalesi yapılan alanda, düzenleme yapmaya çalışan müteahhit firmanın yetkilileri ile köylüler arasında önceki gün çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili 1 kişi ise tutuklanmıştı.

Yaşanan olayın geçmişinin 3 yıl önceye dayandığı ortaya çıktı. Orman İşletmeleri tarafından 3 yıl önce taş ocağı işletmesi yapılması için İçkale firmasına ihale edilmişti. Köylülerin direnişiyle işletme yapılması engellenmiş, geçen yıl aynı bölge, Yapı-Soy Beton firmasına "Konaklamalı Mesire Alanı Projesi" kapsamında ihale edildi. Köylüler, kendi yaşam alanları olduğu iddiasıyla, turizm adı altında bölgede sonradan maden çıkarılacağı gerekçesiyle projeye karşı çıktı.

3 yıl önceye dayanan olaylarla ilgili bölgede geçtiğimiz günlerde basın açıklaması ve doğa yürüyüşü düzenlenmişti.

Köyde kurulan Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak, Cankurtaran'da yapılmak istenen konaklamalı mesire alanı projesine neden karşı olduklarına dair vatandaşlar geçtiğimiz günlerde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ardından ikinci toplantıyı Cankurtaran bölgesinde bulunan mesire alanında yapan köylüler, son olarak da birkaç gün sonra doğa yürüyüşü düzenlemişti.

Öte yandan, yaşanan olayların ardından ihaleyi alan firma ise projeden çekildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.09.2024 tarihinde Cankurtaran mevkiinde yaşanan acı olay bizi ve tüm Artvin halkını derinden üzmüştür. Bir insan hayatının her şeyden kıymetli olduğunu, bir insanın öldürülmesinin kabul edilemezliğini ifade ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşımızın sevenlerine ve kederli ailesine başsağlığı, bu müessif olayda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Hiçbir maddi faaliyetin insan hayatından değerli olmadığına olan inancımız devam etmektedir. Yaşananlar nihayetinde, projeden çekiliyoruz."

Konaklamalı Mesire Alanı Projesi

Söz konusu firmanın yapacağı Borçka Cankurtaran Konaklamalı Orman Parkı-Mesire Alanı Projesi; 17,27 hektar alanda kır lokantası, kır evleri, yöresel ürün satış yeri, çocuk oyun alanı, amfi tiyatro, büfe, kameriyeler, macera parkı, seyir terası, yürüyüş yolları, spor tesisleri, çadır kamp alanı ve karavan alanını kapsıyordu. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Borçka'daki Mesire Alanı Projesinde Gerginlik ve Hayat Kaybı - Son Dakika

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