Artvin'de Motosiklet Sürücüsü Kamyonete Tutunarak İlerledi - Son Dakika
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Artvin'de Motosiklet Sürücüsü Kamyonete Tutunarak İlerledi

Artvin\'de Motosiklet Sürücüsü Kamyonete Tutunarak İlerledi

Artvin'de Cankurtaran tünelinde arızalanan motosiklet sürücüsü, yolda kaldığı sırada hafriyat kamyonu tarafından yardım edildi. Kamyon sürücüsü yavaşlayınca motosiklet sürücüsü kamyonete tutunarak ilerlemeye devam etti.

23.04.2024 12:47
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Artvin'de Cankurtaran tünelinde arızalanarak yolda kalan motosiklet sürücüsünün yardımına hafriyat kamyonu yetişti. Kamyon sürücüsü yavaşlayınca motosiklet sürücüsü kamyonete tutunarak ilerledi.

Olay, Artvin- Hopa Karayolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün bilgilerine ulaşılamayan motosiklet tünel içinde arızalandı. Hafriyat kamyonu, tünel içinde yolda kalan motosikletliyi görünce yavaşladı. Motosiklet sürücüsü de kamyonete tutunup ilerledi. O anlar ise başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de Motosiklet Sürücüsü Kamyonete Tutunarak İlerledi - Son Dakika

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