Artvin'de Otopark Kazası: Otomobil İş Yerine Girdi - Son Dakika
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Artvin'de Otopark Kazası: Otomobil İş Yerine Girdi

03.07.2026 09:58
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Artvin'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, iş yerinin camına çarpıp içeri girdi.

Artvin'de otoparktan çıkarken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir iş yerinin camından içeri girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, iş yerinin önünde bulunan vatandaş son anda kaçarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde otoparktan ana yola çıkmak isteyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bir anda hızlanan araç, kaldırımı aşarak yol kenarında bulunan iş yerinin camına çarptı. Camı kırarak iş yerine giren otomobil, içeride ve çevrede hasara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazadan yaklaşık iki dakika önce iş yerinden çıkan bir vatandaşın aracın çarpma sesiyle birlikte kendisini geriye çekerek son anda kurtulduğu öğrenildi.

Kaza anında iş yerinde bulunan çalışan Kemal Algın, büyük bir gürültüyle irkildiklerini belirterek, "Saat akşam 8 sıralarında dükkanda çalışıyordum. İçeride bir müşterimiz vardı. Bir anda çok yüksek bir ses duydum. Refleks olarak kendimi dışarı attım. O anın şokunu atlattıktan sonra kadın sürücünün panik halinde olduğunu gördük ve sakinleştirmeye çalıştık. Daha sonra çevrede çok sayıda insan toplandı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı, büyük bir tehlike atlattık" dedi.

Sürücüyle konuştuklarını ifade eden Algın, "Otoparktan çıkarken manevra yapamadığını söyledi. Durmaya çalışırken fren yerine yanlışlıkla gaza daha sert bastığını anlattı. Olaydan iki dakika önce bir müşterimiz dükkandan kazı kazan almıştı. Dükkanın önünde kazı kazan oynadığı sırada gelen sesle birlikte irkilip kendisini geriye atıyor ve aracın çarpmasından kurtuluyor. Talihsiz bir olay yaşandı ama sevindirici olan kimsenin zarar görmemesi" diye konuştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otoparktan çıkan otomobilin bir anda hızlanarak kaldırıma çıkması ve iş yerinin camını kırarak içeri girdiği anlar yer aldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de Otopark Kazası: Otomobil İş Yerine Girdi - Son Dakika

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