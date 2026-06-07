Artvin'de Tünel Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Artvin'de Tünel Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Artvin\'de Tünel Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
07.06.2026 08:33
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Artvin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 26 yaşındaki Asım Özdemir hayatını kaybetti.

Artvin'de tünelde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 26 yaşındaki Asım Özdemir yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Artvin'in Borçka ile Murgul ilçelerini birbirine bağlayan kara yolundaki tünelde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Dün gece saatlerinde yaşanan kazada, R. Kumaş idaresinde ki 08 ABK 961 plakalı otomobil ile Asım Özdemir (26) idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Asım Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada otomobilde bulunan R. Kumaş (73) E. Kumaş (71) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Asım Özdemir'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de Tünel Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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