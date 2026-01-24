Köyde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Köyde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Köyde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
24.01.2026 20:06  Güncelleme: 20:10
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Dereiçi köyünde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 16.30 sıralarında Dereiçi köyünde meydana geldi. Ahmet Uzun'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri, ŞAKUT Şavşat Arama Kurtarma ekipleri ile Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

