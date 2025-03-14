Artvin'de yangın: Anne ve 2 çocuk dumandan etkilendi

Artvin'de ev yangını: Anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde 5 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3. katında çıktı. İhbar üzerinde olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Anne Meryem Baş, 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ilgaz Baş ve 1,5 yaşındaki Ali Asaf Baş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, anne ve 1,5 yaşındaki Ali Asaf'ın durumunun iyi olduğu, 3 yaşındaki Muhammet'in ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.