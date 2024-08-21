Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın: 3 ev, 3 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın: 3 ev, 3 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Artvin\'in Yusufeli ilçesinde yangın: 3 ev, 3 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Artvin'in Yusufeli ilçesinin Yaylalar köyünde gece çıkan yangında 3 ev, 3 ahır ve samanlık yanarak kullanılamaz hala geldi. Yangın kontrol altına alındı ve inceleme başlatıldı.

21.08.2024 09:34  Güncelleme: 09:37
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Artvin'in Yusufeli ilçesinin Yaylalar köyünde gece çıkan yangında 3 ev, 3 ahır ve samanlık yanarak kullanılamaz hala geldi.

Yangın ilçenin Yaylalar Köyü Akçay (Mikelis) mahallesinde çıktı. Alınan bilgiye göre, gece saat 01.30 sıralarında Abdurrahman Karakaş'a it evde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek diğer evlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Yusufeli Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Şefliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların yoğun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Sabaha karşı söndürülen yangında soğutma çalışması sürerken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında 3 ev, 3 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler tarafında inceleme başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın: 3 ev, 3 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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