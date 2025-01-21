Asansör Boşluğuna Düşen Öğretim Üyesi Hayatını Kaybetti

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Eskişehir'de asansör boşluğuna düşen Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Savaş Selahattin Ateş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, bu gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ESTÜ'de görev yapan Doç. Dr. Savaş Selahattin Ateş, bir kaza sonucunda asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ateş'in hayatını kaybettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR