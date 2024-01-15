Aşkale\'de Kaçakçılara Göz Açtırmayan Emniyet Ekipleri

Aşkale ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezi ve yol güzergahlarında kaçakçılara göz açtırmıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri gerek yol güzergahlarında gerekse ilçe merkezinde sık sık yaptığı uygulamalarda çok sayıda kaçak sigara ele geçirdi.

Bir ihbarı değerlendiren ekipler savcılık izni sonrasında bir şahsa ait dükkan ve evinde yapılan aramalarda satışa hazır 6 bin adet kaçak sigara ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor. - ERZURUM