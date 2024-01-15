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Aşkale'de Kaçakçılara Göz Açtırmayan Emniyet Ekipleri - Son Dakika
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Aşkale'de Kaçakçılara Göz Açtırmayan Emniyet Ekipleri

Aşkale ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve yol güzergahlarında yaptıkları uygulamalarda kaçak sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Bir ihbar sonucunda yapılan aramalarda, satışa hazır 6 bin adet kaçak sigara ve bir adet ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aşkale\'de Kaçakçılara Göz Açtırmayan Emniyet Ekipleri
15.01.2024 - 09:41,  Güncelleme: 09:42
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Aşkale ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezi ve yol güzergahlarında kaçakçılara göz açtırmıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri gerek yol güzergahlarında gerekse ilçe merkezinde sık sık yaptığı uygulamalarda çok sayıda kaçak sigara ele geçirdi.

Bir ihbarı değerlendiren ekipler savcılık izni sonrasında bir şahsa ait dükkan ve evinde yapılan aramalarda satışa hazır 6 bin adet kaçak sigara ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aşkale'de Kaçakçılara Göz Açtırmayan Emniyet Ekipleri - Son Dakika


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