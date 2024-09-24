Aslanapa\'da Hayvan Denetimleri Yapıldı

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Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı personeli işbirliğiyle kontrolsüz hayvan hareketlerini engellemek amacıyla yol denetimleri yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile İlçe Jandarma Komutanlığı personeli işbirliğiyle hayvan hastalıklarının en büyük bulaşma yollarından biri olan kaçak ve belgesiz hayvan hareketlerinin kontrolü amacıyla yol kontrolü gerçekleştirildi. - KÜTAHYA