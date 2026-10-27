Biden maskesiyle evin kapısına geldi, yaptığı hareket herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Biden maskesiyle evin kapısına geldi, yaptığı hareket herkesi şaşkına çevirdi

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Biden maskesiyle evin kapısına geldi, yaptığı hareket herkesi şaşkına çevirdi
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Biden maskesiyle evin kapısına geldi, yaptığı hareket herkesi şaşkına çevirdi
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ABD'nin Teksas eyaletinde Joe Biden maskesi takan bir kişi, gece saatlerinde bir evin kapısına dayanıp güvenlik kamerasının karşısında muz yemeye başladı. Evde yalnızca gençlerin bulunduğu sırada yaşanan olay paniğe neden olurken maskeli kişi, bir süre kameraya baktıktan sonra uzaklaştı. Polis şüpheliyi bulamazken görüntüleri inceleyen yetkililer, sergilenen tuhaf davranışların herhangi bir suç oluşturmadığını bildirdi.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir evin güvenlik kamerasına sıra dışı görüntüler yansıdı. Eski ABD Başkanı Joe Biden maskesi takan bir kişinin gece saatlerinde evin kapısına gelerek sergilediği tuhaf davranışlar, ev sakinlerini tedirgin etti.

KAMERAYA BAKARAK MUZ YEDİ

Olay, 18 Ekim'de Teksas eyaletinin Watauga kentinde meydana geldi. Saat 20.05 sıralarında bir evin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, üzerinde Biden'ın yüzünü taşıyan maskeyle kapı kamerasının karşısına geçti.

Üzerinde "FREEDOM" (Özgürlük) yazılı tişört bulunan kişi, önce kameraya dokundu, ardından elindeki muzu soyarak yemeye başladı. Bir süre kameraya bakan şüpheli, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı.

EVDE YALNIZCA GENÇLER VARDI

Olay sırasında evde yalnızca gençlerin bulunduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasından maskeli kişiyi fark eden ev sakinleri, yaşadıkları tedirginliğin ardından durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede arama yapmasına rağmen kimliği belirsiz kişiye ulaşamadı.

POLİSTEN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Watauga Polis Departmanı, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra herhangi bir suç işlendiğine dair bulguya rastlanmadığını duyurdu. Polis Şefi Jim Lewis, kişinin kıyafetinin ve davranışlarının şaşkınlık yaratabileceğini ancak bunların mevcut değerlendirmeye göre yasaları ihlal etmediğini belirtti. Lewis, yaşananları değerlendirirken tuhaf davranışlar sergilemenin tek başına suç olmadığını vurguladı.

Polis, çevrede benzer görüntülerle karşılaştığını öne süren kişilerin paylaşımlarından da haberdar olduklarını ancak aynı kişiyle ilgili başka bir resmi ihbar almadıklarını açıkladı.

Amerika Birleşik DevletleriJoe BidenTeksasPolisYaşamDünyaSon Dakika

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