Aslanapa'da okul güvenliği tedbirleri Kaymakam Tosun başkanlığında değerlendirildi - Son Dakika
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Aslanapa'da okul güvenliği tedbirleri Kaymakam Tosun başkanlığında değerlendirildi

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Aslanapa\'da okul güvenliği tedbirleri Kaymakam Tosun başkanlığında değerlendirildi
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Kütahya Aslanapa'da Okul Güvenliği İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı, Kaymakam İsmail Tosun başkanlığında yapıldı. Toplantıda öğretmen ve öğrenciler için alınacak koruyucu güvenlik tedbirleri değerlendirildi, kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde düzenlenen Okul Güvenliği İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, öğretmen ve öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmesi için alınacak tedbirler değerlendirildi.

Aslanapa'da Okul Güvenliği İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı, Kaymakam İsmail Tosun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Necati Kulik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Gedek, İlçe Emniyet Amiri Volkan Yönden ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Işıklı katıldı. Toplantıda, öğretmen ve öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla alınması gereken koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri ele alındı. Okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanmasına yönelik konular değerlendirilerek kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA
İsmail TosunAslanapa3. SayfaGüvenlikKütahyaGüncelEğitimSon Dakika

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SON DAKİKA: Aslanapa'da okul güvenliği tedbirleri Kaymakam Tosun başkanlığında değerlendirildi - Son Dakika
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