Aslanapa\'da okul güvenliği tedbirleri Kaymakam Tosun başkanlığında değerlendirildi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde düzenlenen Okul Güvenliği İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, öğretmen ve öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmesi için alınacak tedbirler değerlendirildi.

Aslanapa'da Okul Güvenliği İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı, Kaymakam İsmail Tosun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Necati Kulik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Gedek, İlçe Emniyet Amiri Volkan Yönden ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Işıklı katıldı. Toplantıda, öğretmen ve öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla alınması gereken koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri ele alındı. Okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanmasına yönelik konular değerlendirilerek kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.