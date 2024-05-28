Astrolog Meral Güven'in ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Astrolog Meral Güven'in ifadesi ortaya çıktı

Astrolog Meral Güven\'in ifadesi ortaya çıktı

Astrolog Meral Güven, yayımladığı videodaki küfürlü sözlerine ilişkin resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra ifadesi alındı ve serbest bırakıldı. Güven, ifadesinde hesabının hacklendiğini ve küfürlerin hackleyen kişilere yönelik olduğunu iddia etti. Ayrıca, panik atak geçirdiğini ve ilaç alıp alkol kullandığını belirtti.

28.05.2024 15:21
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Yayımladığı videodaki sözlerine ilişkin resen başlatılan soruşturma çerçevesinde dün akşam polis tarafından gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan astrolog Meral Güven'in ifadesi ortaya çıktı. Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadığını, hesabını hackleyen kişilere yönelik yaptığını iddia eden Güven'in, "Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genele yapmışım gibi algıladı. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Yaptıklarımdan pişmanım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gibi nitelikli suçlardan savcılık tarafından başlatılan resen soruşturma kapsamında dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan astrolog Meral Güven, polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra savcılık talimatı ile aynı gün serbest bırakılmıştı.

Astrolog Güven'in, soruşturma savcısının talimatıyla polis tarafından alınan ifadelerine ulaşıldı. İfadesinde telefonuna çok sayıda küfür ve hakaret içerikli mesaj geldiğini söylediği öğrenilen Güven, küfürlü mesajlar sonrasında ise eski eşinin de yer aldığı bir Whatsapp grubunda montajlı olarak çıplak fotoğraflarını koyduklarını belirttiği aktarıldı.

Olayın ardından panik atak geçirerek ilaç aldığını, sonra da alkol kullandığını söylediği öğrenilen Güven şu ifadeleri paylaştı:

"Eski eşim ve bir sürü sosyal medya kullanıcısından tehdit mesajları aldım. Sonra sosyal medya hesabım çalındı. Daha sonra ben de hesabımı geri aldım. Hesabımı aldıktan sonra paylaşımları gördüm. Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadım hesabımı hackleyen kişilere yönelik yaptım. Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genele yapmışım gibi algıladı. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Yaptıklarımdan pişmanım."

Meral Güven hakkında sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Astrolog Meral Güven'in ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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