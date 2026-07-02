Atabey'de Kardeş Kavgasında Bıçaklama: 1 Ölü - Son Dakika
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Atabey'de Kardeş Kavgasında Bıçaklama: 1 Ölü

Atabey\'de Kardeş Kavgasında Bıçaklama: 1 Ölü
02.07.2026 21:34
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Isparta'nın Atabey ilçesinde husumetli iki kardeş bıçaklandı, biri hayatını kaybetti.

Isparta'nın Atabey ilçesinde bir şahıs, aralarında husumet bulunan iki kardeşi bıçakladı. Kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Atabey ilçesi Atabey Göleti mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökhan A. (22) ile husumetli olduğu öğrenilen Yaşar Yıldız (38) ve kardeşi Halil Yıldız arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gökhan A., iki kardeşi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Halil Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, kardeşi Yaşar Yıldız tedavi için Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaşar Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gökhan A. ise, jandarma ekipleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Halil Yıldız'ın yaklaşık 1,5 ay önce baba olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Isparta, Atabey, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Atabey'de Kardeş Kavgasında Bıçaklama: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atabey'de Kardeş Kavgasında Bıçaklama: 1 Ölü - Son Dakika
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