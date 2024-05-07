Ataşehir'de Apartmanda Ayakkabı Hırsızlığı

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Ataşehir'de bir şahıs, girdiği apartmanda ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bir apartmana giren şahıs, kapı önlerinde bulduğu ayakkabıları elindeki poşete koyarak topladı. Hırsız, binada beğendiği ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL