Ataşehir'de Feci Yaya Kazası - Son Dakika
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Ataşehir'de Feci Yaya Kazası

Hafif ticari araç, yeşil ışıkta geçerken karşıya geçen iki yayaya çarptı, görüntüler kamerada.

04.03.2025 16:01
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Ataşehir'de aracın 2 yayaya çarptığı feci kaza kamerada

İSTANBUL - İstanbul Ataşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya hızla giden hafif ticari araç çarptı. İki yaya metrelerce sürüklenirken o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik ışıklarının otomobiller için yeşil yandığı esnada karşıdan karşıya geçen iki yayaya ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki yaya metrelerce savruldu. Kaza anı ise başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki yayanın otomobiller için yeşil ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçtiği, bu sırada hızla giden hafif ticari aracın onlara çarptığı görüldü. Öte yandan kaza sonrası sokak köpeklerinin de kazazedelerin yanına koşması ve bir otomobile saldırması dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Feci Yaya Kazası - Son Dakika

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