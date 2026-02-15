Ataşehir\'de Kaza: 2 Yaralı

Ataşehir TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen bir otomobil, seyir halindeki başka bir araca çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlardan biri bariyerlere girerek durabildi.

Kaza, TEM Otoyolu Ataşehir mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gri renkli Honda marka bir otomobil, iddiaya göre makas atarak ilerlediği sırada aynı yönde seyir halindeki 34 EGF 240 plakalı Toyota marka otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, sol şeritteki bariyerlere girerek durabildi. Araç içerisinde bulunan 4 kişiden 2'si hafif şekilde yaralanırken, diğer 2 yolcu kazayı yara almadan atlattı. Kazaya neden olduğu belirtilen Honda marka otomobilin sürücüsü de hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri otoyol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle sol şeridin trafiğe kapanması sonucu yolda araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL