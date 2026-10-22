İstanbul Büyükçekmece'de iki çocuğa istismardan 6 yıl ceza alan Ömer G. yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Büyükçekmece'de iki çocuğa istismardan 6 yıl ceza alan Ömer G. yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer G. (42), iki ayrı çocuğa cinsel istismar suçundan aldığı 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle ve hakkındaki kırmızı bültenle aranırken İstanbul Büyükçekmece'de annesinin evinde yakalandı. Yakalandığında üzerinde başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu.

İSTANBUL'da iki ayrı çocuğa cinsel istismar suçundan hakkındaki hapis cezası nedeniyle aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ömer G. (42), Büyükçekmece'de yakalandı. Firari hükümlünün 2007 yılında ilk suçunu işledikten sonra yakalandığı, cezaevinden kaçarak bir başka çocuğa cinsel istismar suçu işledikten sonra önce Yunanistan'a sonra Almanya'ya gittiği öğrenildi. Almanya'da iltica talep eden Ömer G.'nin ret cevabı alıp Türkiye'ye kaçak yollarla geri döndüğü belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından firari hükümlülerin yakalanması için yapılan çalışmalarda 2 ayrı çocuğun cinsel İstismarı nedeniyle hakkında hapis cezası bulunan yurt dışına kaçtığı için hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Ömer G.'nin bir süre önce kaçak yollarla Türkiye'ye döndüğü tespit edildi.

ANNESİNİN EVİNDE YAKALANDI

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kalabileceği yerleri araştırırken, annesinin Büyükçekmece'de oturduğu adresi belirledi. Yapılan çalışmalarda ara sıra bu eve uğradığı tespit edilen Ömer G. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yakalandığında şüphelinin üzerinden başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi çıktı.

2014 YILINDAN BU YANA ARANIYORDU

Asayiş şube müdürlüğüne getirilen şüphelinin 2007 yılında bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu bu nedenle 2011 yılında Silivri Cezaevine girdiği belirlendi. 2014 yılında Kırklareli Açık Cezaevine sevk edilen firari hükümlünün buradan firar ettiği öğrenildi. 2017 yılında Küçükçekmece'de bir başka çocuğa cinsel istismarda bulunan Ömer G.'nin aynı yıl kaçak yollarla önce Yunanistan'a daha sonra da Almanya'ya kaçtığı öğrenildi. Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Ömer G.'nin bu talebinin reddedilmesinin ardından Mülteci kampından kaçarak kaçak yollarla İstanbul'a geldiği belirtildi.

İki ayrı çocuğa cinsel istismar suçu nedeniyle hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer G. işlemlerinin yapılması için adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
Büyükçekmeceİstanbul3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme İddia bu kez okul yönetimi hakkında Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum 746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
Tayland’da işlek caddede arbede: Rus turist tekme ve yumruklarla darbedildi Tayland'da işlek caddede arbede: Rus turist tekme ve yumruklarla darbedildi
İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor
’Yakışıklı Mısırcı’ köşeyi döndü 'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü
13:44
Terörsüz Türkiye’ye desteği nedeniyle istifa etmişti Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş
Terörsüz Türkiye'ye desteği nedeniyle istifa etmişti! Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş
13:31
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler
Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
13:06
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti
31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
11:36
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül’ün koruması da gözaltına alındı
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün koruması da gözaltına alındı
11:06
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası
Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 14:01:00. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece'de iki çocuğa istismardan 6 yıl ceza alan Ömer G. yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei