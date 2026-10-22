Husiler: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Aramco'ya saldırı düzenledik

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor. Husiler'den yapılan açıklamaya göre; son 48 saatte kritik noktalar hedef alındı.

"SALDIRILARIN HEPSİ İSABET BULDU"

Husiler; Riyad'daki Savunma Bakanlığı, Yanbu'daki Aramco tesisi, Kral Fahd Uluslararası Havalimanı ve Abha Uluslararası Havaalanı'na saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Açıklamada, saldırılarının hepsinin isabet bulduğunu belirtildi. Husiler, ayrıca "Suud operasyonları devam etmesi durumunda daha büyük saldırılar gerçekleştireceğiz" diyerek bölgeyi tehdit etti.

ARAP KOALİSYONU: RİYAD'A YÖNELİK 1 İHA SALDIRISI ÖNLENDİ

Öte yandan; Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 1 insansız hava aracının (İHA) engellenerek düşürüldüğünü duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Riyad'a yönelik saldırı amacıyla uçurulan İHA'nın engellendiğini kaydetti. Maliki, "Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine doğru uçurulan bir İHA düşürüldü" ifadelerini kullandı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.