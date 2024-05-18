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Ataşehir'de motosiklet hırsızları kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı yapan iki kişi vatandaşları bezdirdi. Birkaç gün aralıklarla farklı mahallelerden aynı kişiler tarafından çalınan motosikletli hırsızlar için polis ekipleri arama çalışmaları başlattı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Ataşehir İlçesi'ne çeşitli mahallelerinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki kişi tarafından Ataşehir İlçesi'ne bağlı çoğu mahalledede motosiklet hırsızlığı yapmaya başladı. Birkaç gün aralıklarla park halindeki motosikletleri çalan hırsızlar vatandaşları bezdirdi. Motosikletleri çalınan vatandaşlar polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Yüzlerce kameraları kontrol eden polis ekipleri motosiklet hırsızlarını yakalama çalışmaları başlattı. Hırsızların motosikleri çalma anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Motosikletleri aynı yöntemle çalıyorlar

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık görüntülerinde motosiklet hırsızlığı yapan şahısların, hırsızlık yaparken kullandıkları yöntemin hep aynı olduğu görülüyor. Görüntülerde motosikletle gelen iki şahıslardan biri inip park halindeki motosikletleri çalıp hızlı bir şekilde kaçtıkları görülüyor.