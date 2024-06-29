Ataşehir'de yangın paniği - Son Dakika
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Ataşehir'de yangın paniği

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Ataşehir'de bir binanın 1'inci katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın saat 05.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Ertaç Sokak üzerinde meydana geldi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişinin durumu iyi olduğu belirtildi.

29.06.2024 06:10
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Ataşehir'de yangın paniği

İSTANBUL - Ataşehir'de bir binanın 1'inci katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Yangın saat 05.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Ertaç Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 14 katlı bir binanın 1'inci katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken bir kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de yangın paniği - Son Dakika

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