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Atölyedeki yangında hayatını kaybeden gencin 20 gün önce işe başladığı ortaya çıktı

Yangında 10 milyon TL zararı olduğunu belirten işletme sahibi, buna değil gence üzüldüğünü söyledi

İşletme sahibi Ayhan Aytin:

"20 gün önce başlamıştı işe. Yanarken içeride olduğunu öğrenince dükkan umurumuzda olmadı, onu eşimle birlikte kurtarmaya çalıştık"

"İşletmedeki zarara değil, ölen kardeşimize üzülüyorum. Olmaması gereken yerde ve zamandaydı"

ANTALYA - Antalya'da araç boyama atölyesinde çıkan ve iş yeri ile birlikte otobüs, minibüs ve bir otomobili küle döndüren yangında hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin 20 gün önce işe başladığı ortaya çıktı. İş yerinde 10 milyon liranın üzerinde zarar olduğunu belirten işletme sahibi ise, "Ben buna değil, ölen kardeşimize üzülüyorum. Olmaması gereken yerde ve zamanda oldu. Çok üzgünüm" dedi.

Güzelyurt Mahallesi Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi üzerindeki araç boyama atölyesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, boya ve yanıcı maddelerden dolayı patlamaların meydana geldiği yangını söndürebilmek için uzun uğraşlar verdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, iş yeri ve alevlerin sıçradığı otobüs, minibüs ve bir otomobil küle döndü.

Gencin cansız bedenine ulaşıldı

Bu sırada iş yerinde bir gencin olduğu bilgisini alan ekipler, söndürme çalışmalarıyla beraber arama çalışması başlattı. Araştırmalarına devam eden ekipler, iş yerinin bir bölümünde isminin Doğan Diken olduğu öğrenilen gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"Dükkanı kapatırken, 'birazdan çıkacağım abi' dedi"

Yangınla ilgili soruşturma sürerken, atölyesi yanan işletme sahibi Ayhan Aytin, olayı şu sözlerle anlattı:

"Dükkanımı kapatmaya geldim, çalışanıma çıkıp çıkmayacağını sordum. 'Abi şimdi gideceğim' dedi. Yedek anahtar ondaydı ve sabahları dükkanı o açıyordu. Eve yemek yemeye gittiğimde, öbür çalışanım telefon açıp işyerinden dumanlar çıktığını söyledi. Sonra itfaiye gelip yangına müdahalede bulundu. 20 gün önce başlamıştı işe. Yanarken içeride olduğunu öğrenince dükkan umurumuzda olmadı, onu eşimle birlikte kurtarmaya çalıştık. Genelde onu pasta işinde kullanıyordum onu. Ailem yok diyordu, telefonu bile yoktu. Amcası aradı, cenazesini onlar alacak. Büyük bir felaketti."

"Olmaması gereken yer ve zamandaydı"

Yaklaşık 10 milyon lira üzerinde zararı olduğunu ifade eden Aytin, "Ben buna değil, ölen kardeşimize üzülüyorum. Olmaması gereken yerde ve zamandaydı. Çok üzgünüm" dedi.