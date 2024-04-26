Av Sezonu Ülke Genelinde Sona Erdi - Son Dakika
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Av Sezonu Ülke Genelinde Sona Erdi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Av Komisyonu kararı ile belirlenen av sezonu açılış ve kapanış tarihleri sona erdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, avın yasak olduğu dönemde yaban hayatının sürdürülebilirliği için üreme döngüsünün sağlandığı ve av sezonunun yeniden açılacağı tarihe kadar avlanmanın, rahatsız etmenin ve yavru/yumurta toplamanın yasak olduğu vurgulandı. Kurallara uymayanlar hakkında yaptırım uygulanacağı belirtildi.

26.04.2024 12:36
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DENİZLİ (İHA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar ((DKMP) Genel Müdürlüğü, Av Komisyonu kararı ile av sezonu açılış ve kapanış tarihi belirlenerek ülke genelinde av sezonu sona erdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından av sezonu hakkında bilgilendirme mesajı yayınlandı. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan açıklama işe şöyle:

"4915 sayılı Kara avcılığı kanunu kapsamında 2023-2024 av dönemi 26.08.2023 tarihinde başlamış ve 03.03.2024 tarihi itibari ile sona ermiştir. Avın yasak olduğu dönemde yaban hayatının sürdürülebilirliği açısından üreme döngüsü sağlanmaktadır. Böylece yaban hayvanı popülasyonlarının korunarak gelecek nesillere intikali amaçlanmaktadır. Av sezonunun yeniden açılacağı ve resmi gazete yoluyla duyurulacağı tarihe kadar toplumun tüm kesimlerinin av ve yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin, yavru ve yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinciyle hareket ederek tabii ortamlarda daha hassas olması beklenmektedir. Bakanlıkça ve Merkez Av komisyonunca getirilen kurallara uyulması av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmekte olup kurallara uymayanlar hakkında yaptırım uygulanacaktır." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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