"Ava gidiyorum" diyerek evden çıkan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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"Ava gidiyorum" diyerek evden çıkan gencin cansız bedeni bulundu

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Kayseri'de "Ava gidiyorum" diyerek evden çıkan 24 yaşındaki üniversite öğrencisinin 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

02.05.2025 15:52
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Kayseri'de yürek yakan bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Matematik Bölümü'nde 4. Sınıf öğrencisi olan B.İ. (24), iddiaya göre ava gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

'Ava gidiyorum' diyerek evden çıkan gencin cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ailesinin haber vermesi üzerine haber alınamayan genç için arama çalışmaları başlatıldı. Telefon sinyaline Kocasinan ilçesine bağlı Boğazköprü Mahallesi'nde ulaşılan B.İ.'yi aramak için çalışmalar bu alanda yoğunlaştırıldı. En son Boğazköprü mevkide görülen B.İ.'yi bulmak için AFAD öncülüğünde, JAK, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği olmak üzere toplam 80 kişilik ekip katılarak arama çalışması yaptı. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda İncesu ilçesine bağlı Süksün Mahallesi kırsalında 24 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

'Ava gidiyorum' diyerek evden çıkan gencin cansız bedeni bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

İncelemelerin ardından B.İ.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

"Ava gidiyorum" diyerek evden çıkan gencin cansız bedeni bulundu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Kayseri, Otopsi, Eğitim, İncesu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Ava gidiyorum' diyerek evden çıkan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Ava gidiyorum" diyerek evden çıkan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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