Avcılar'da Gece Lastik Patlatma Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Avcılar'da Gece Lastik Patlatma Olayı

18.09.2025 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki kişi, Avcılar'da bıçakla araçların lastiklerini rastgele patlattı. Güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar'da gece saatlerinde sokaklarda dolaşan iki şahıs, ellerindeki bıçaklarla rastgele araçların lastiklerini patlattı. Araçların tekerleri kullanılamaz hale gelirken, şahısların rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar Üniversite Mahallesi'nde Salı gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Ellerinde bıçak bulunan iki kişi, park halindeki araçların yanına yaklaşarak lastikleri patlattı. Kısa sürede birçok aracın lastiği zarar görürken, araç sahipleri araçlarının patlak lastikleriyle karşılaştı. Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki şahsın ellerindeki bıçaklarla araçların yanına gelerek tekerleri tek tek patlattığı görüldü. Olay sonrası araç sahipleri durumu polise bildirirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Olaylar, 3-sayfa, Avcılar, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Gece Lastik Patlatma Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:08:57. #7.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da Gece Lastik Patlatma Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.