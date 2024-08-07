Avcılar'da Kağıt Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Avcılar'da Kağıt Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı

Avcılar\'da Kağıt Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı

Avcılar ilçesinde bulunan kağıt geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

07.08.2024 13:51
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Avcılar'da kağıt geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği depoda, yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi Aziz Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kağıt geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev ve dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine depoya polis, sağlık, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyük paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Kağıt Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı - Son Dakika

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