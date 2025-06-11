Avcılar'da Kentsel Dönüşüm Yıkımı Kontrolden Çıktı - Son Dakika
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Avcılar'da Kentsel Dönüşüm Yıkımı Kontrolden Çıktı

11.06.2025 17:13
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Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım esnasında, bina parçaları mahalle sakininin röportaj verdiği sırada bahçeye düştü. Olayda yaralanan olmazken, yıkım ekibinin yeterli güvenlik önlemi almadığı dikkat çekti.

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen yıkım kontrolden çıktı

Mahalle sakini röportaj verdiği esnada binadan kopan parçalar bahçeye düştü

İSTANBUL - Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binada yıkım kontrolden çıktı. Mahalle sakini Nilüfer Kartal isimli vatandaş gazetecilere röportaj verdiği esnada binadan kopan moloz ve beton parçaları tekrar apartmanın bahçesine düştü. O panik dolu anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Kara Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binadan kopan beton parçaları yan apartmanın bahçesine düşerek binaya giriş çıkışında risk oluşturdu. Yıkım esnasında yeterli güvenlik önlemi almadığı dikkat çeken yıkım ekibi ise çalışmalarına devam etti. Yıkım çalışmaları başladığı esnada yeterli önlem alınmadığını fark eden mahalle sakini Nilüfer Kartal duruma isyan etti.

Nilüfer Kartal, konuyla ilgili olarak gazetecilere konuştuğu esnada yıkım devam ederken binadan kopan beton parçaları tekrar bitişik apartmanın bahçesine döküldü. Yaşanan o panik anları saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, Kartal'ın röportaj verdiği esnada yıkımı gerçekleştiren vincin binaya teması sonrasında moloz ve beton parçalarının diğer apartmanın girişine döküldüğü anlar yer aldı. Kıl payı kimsenin yaralanmadığı olayın ardından zabıta ekipleri yıkım yerine gelerek gerekli kontrolleri sağladı.

Yıkımın sabah saatlerinde başladığını ve belediyeyi haberdar ederek önlemler almaları gerektiğini söylediğini aktaran mahalle sakini Nilüfer Kartal, "Sabah saat kaçtan beri arıyorum. Daha burası yıkılmadan önce yıkım ekibine demiştim, belediyeyi çağırmıştım gelir ilgilenirsiniz diye. En azından yıkım yapılırken durun burada bekleyin dedik. Yani Avcılar'ın tamamında bir kentsel dönüşüm oluyor en azından bir ekip yollarsınız" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Avcılar, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Kentsel Dönüşüm Yıkımı Kontrolden Çıktı - Son Dakika

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