Avcılar E-5 karayolunda seyir halindeki araç, bariyere çarparak yanyola girdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Efe Gülmez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 22.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi E-5 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Küçükçekmece istikametinde seyir halindeki 34 EB 9184 plakalı araç sürücüsü Efe Gülmez direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından otomobil, yanyola girerek savrulmasının ardından durdu. Araç içerisindeki Gülmez, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Efe Gülmez sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gülmez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Avcılar E-5 Karayolunda Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Edirne Valisi Yunus Sezer, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaşanan uzun tır kuyrukları sebebiyle 700 kapasiteli ilave bir tır parkı yapılacağını belirtti. Vali Sezer, çalışmaların hızlandığını ve 15 gün içerisinde parkın tamamlanacağını ifade etti.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayda can kaybı yaşanmadığı ancak maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatacak.
Burdur'da seyir halindeyken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu elektrikli motosiklet sürücüsü Muhammed Mahmud, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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