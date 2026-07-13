Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası 10 Bin 650 Can Aldı - Son Dakika
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Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası 10 Bin 650 Can Aldı

13.07.2026 11:39
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Haziran'dan bu yana Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 10 bin 650 ölüm kaydedildi, çoğu 65 yaş üstü.

Avrupa'da haziran ayından bu yana etkili olan rekor sıcak hava dalgası sırasında tahminlerin üzerinde, 10 bin 650 ölüm kaydedilirken, ölümlerin büyük bölümü 65 yaş ve üzerindeki kişiler arasında gerçekleşti.

Avrupa'da rekor kıran sıcak hava dalgası nedeniyle can kayıpları artıyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen bir ağ olan EuroMOMO tarafından yayımlanan verilere göre, 27 Avrupa ülkesinde sıcak hava dalgası sırasında tahminlerin üzerinde 10 bin 650 ölüm kaydedildi. Ölümlerin büyük bölümü 65 yaş ve üzerindeki kişiler arasında gerçekleşti.

EuroMOMO, haziran ayının son haftasında Avrupa'da "çok yüksek ek ölüm oranı" görülen iki ülkenin Fransa ve Belçika olduğunu bildirdi. Sciensano'ya göre Belçika'da kaydedilen ek ölüm oranı, 2000'den bu yana yaşanan sıcak hava dalgaları arasındaki en yüksek seviyeye çıktı.

"Bu yüksek ölüm oranını, aşırı sıcaklar dışında herhangi bir şeyle açıklamak zor"

EuroMOMO'ya ev sahipliği yapan Danimarka Devlet Serum Enstitüsü'nün Başhekimi Lasse Vestergaard yaptığı açıklamada, "Yılın bu döneminde böyle bir ölüm oranının görülmesi alışılmadık bir durum. Gerçekten çok yüksek. Bu yüksek ölüm oranını, aşırı sıcaklar dışında herhangi bir şeyle açıklamak zor" dedi.

İngiltere ve Galler'de 2 bin 700 kişi sıcaklığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti

Bugün yayımlanan ayrı bir bilimsel çalışma, yalnızca İngiltere ve Galler'de mayıs ve haziran aylarında etkili olan sıcak hava dalgaları sırasında yaklaşık 2 bin 700 kişinin sıcaklığa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi, Imperial College London ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu tarafından yürütülen araştırmaya göre, bu ölümlerin yüzde 42'si küresel ısınmanın sıcak hava dalgalarına eklediği sıcaklık artışından kaynaklandı. - KOPENHAG

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası 10 Bin 650 Can Aldı - Son Dakika

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