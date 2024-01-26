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Avustralya'nın Queensland eyaletinde Kirrily Fırtınası: 64 Bin Kişi Elektriksiz Kaldı - Son Dakika
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Avustralya'nın Queensland eyaletinde Kirrily Fırtınası: 64 Bin Kişi Elektriksiz Kaldı

Avustralya'nın doğusundaki Queensland eyaletini vuran Kirrily Fırtınası nedeniyle 64 bin kişi elektriksiz kaldı. Fırtına, saatte 170 kilometre hıza ulaştı ve hayatı olumsuz etkiledi. Queensland Eyalet Başbakanı, kesintilerin çoğunun Townsville şehrinde olduğunu belirtti. Meteoroloji Bürosu, fırtınayla birlikte şiddetli yağışın da etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Avustralya\'nın Queensland eyaletinde Kirrily Fırtınası: 64 Bin Kişi Elektriksiz Kaldı
26.01.2024 - 09:57,  Güncelleme: 09:59
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Avustralya'nın doğusundaki Queensland eyaletini vuran Kirrily Fırtınası nedeniyle 64 bin kişi elektriksiz kaldı.

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Townsville şehrini Kirrily Fırtınası vurdu. Hızı saatte 170 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Queensland Eyalet Başbakanı Steven Miles, fırtına nedeniyle eyalette 64 bin kişinin elektriksiz kaldığını belirtti. Ergon enerji şirketi, kesintilerin çoğunun Townsville şehrinde olduğunu aktardı. Avustralya Meteoroloji Bürosu fırtınayla birlikte şiddetli yağışın etkili olacağı konusunda uyarıda bulunurken, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de ordu personelinin teyakkuzda olduğunu vurguladı. - QUEENSLAND

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Avustralya'nın Queensland eyaletinde Kirrily Fırtınası: 64 Bin Kişi Elektriksiz Kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'nın Queensland eyaletinde Kirrily Fırtınası: 64 Bin Kişi Elektriksiz Kaldı - Son Dakika
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