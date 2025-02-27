Ayaş'ta Tır Uçurumdan Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Ayaş'ta Tır Uçurumdan Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ayaş\'ta Tır Uçurumdan Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde kontrolden çıkan tır uçurumdan yuvarlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

27.02.2025 22:08
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Ankara'nın Ayaş ilçesinde kontrolden çıkan tırın uçurumdan yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrilerek uçurumdan yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayaş'ta Tır Uçurumdan Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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