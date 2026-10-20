Aydın Bozdoğan\'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, can kaybı yok

Aydın Bozdoğan'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, can kaybı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Güneyyaka Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Güneyyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu alevler söndürüldü. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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