Aydın Buharkent\'te otomobilin çarptığı elektrikli bisikletli kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Buharkent ilçesinde elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Kızıldere Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Sefa Özdere'ye, Aydın'dan Denizli yönüne ilerleyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Özdere ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından ekipler bölgede inceleme başlatırken, Özdere'ye çarpan aracın plakasının henüz tespit edilemediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.