Aydın'da 13 günde 144 aranan şahıs yakalandı, 74'ü tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da 13 günde 144 aranan şahıs yakalandı, 74'ü tutuklandı

Aydın\'da 13 günde 144 aranan şahıs yakalandı, 74\'ü tutuklandı
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 46 bin 497 şahıs sorgulandı, aranan 144 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 74'ü tutuklanırken, 64 hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 3 bin 529 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 46 bin 497 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 144 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 74'ü tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 24 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda şahıs ve araç kontrol edildi. Çalışmalar kapsamında 46 bin 497 şahıs sorgulanırken, aranan 144 şahıs yakalandı. Adli işlemlerinin ardından 74 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 64 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadele ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda ise 91 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ve silahla mücadele çalışmalarında da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 3 bin 529 gram uyuşturucu madde, 2 bin 876 adet sentetik ecza, 5 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 11 av tüfeği/pompalı tüfek ile 125 fişek ele geçirildi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 45 bin 805 araç ve motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 402 araç trafikten men edilirken, 12 bin 937 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Ağustos, Eylül, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 13 günde 144 aranan şahıs yakalandı, 74'ü tutuklandı - Son Dakika

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