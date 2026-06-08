Aydın\'da 142 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Haziran ayının ilk haftasında 142 aranan şahıs yakalandı, bunlardan 69'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Haziran 2026 - 7 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 27 bin 356 şahıs sorgulanırken, 142 aranan şahıs yakalandı, 69 şahıs tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda 27 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 46 şahsa adli işlem uygulandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 33 gram uyuşturucu madde, 1580 adet sentetik ecza, 6 adet tabanca, 47 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca trafik denetimlerinde 28 bin 875 araç ve motosiklet sorgulandı, 163 araç trafikten men edildi, 6 bin 888 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN