23 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanması amacıyla icra edilen faaliyette hakkında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A (49) isimli şahıs Evciler Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN
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