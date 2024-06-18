Aydın'da 33 Aranan Şahıs Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 33 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından iki günde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı icra edilen faaliyetlerde 33 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan (19) şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan (5) şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan (1) şahıs olmak üzere toplam (25) şahıs bulunuyor. 8 şüpheli şahsın ise ifadeye yönelik olarak yakalandığı öğrenildi. - AYDIN