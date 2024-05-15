Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 40 kişi jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 40 kişi jandarma tarafından yakalandı

Aydın\'da çeşitli suçlardan aranan 40 kişi jandarma tarafından yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında 4 kişi öldürme suçundan, 2 kişi hırsızlık suçundan, 7 kişi uyuşturucu suçundan, 2 kişi dolandırıcılık suçundan, 7 kişi diğer suçlardan ve 18 kişi ifadeye yönelik suçlardan aranmaktaydı.

15.05.2024 11:54
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Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 40 kişi jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 40 kişi jandarma ekiplerinden kaçamadı. 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs olmak üzere yakalanan şahıslar arasında 4 kişi öldürme suçundan, 2 kişi hırsızlık suçundan, 7 kişi uyuşturucu suçundan, 2 kişi dolandırıcılık suçundan, 7 kişi diğer suçlardan ve 18 kişi ifadeye yönelik olmak üzere toplam 40 şahıs yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 40 kişi jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

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